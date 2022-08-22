Плявниеки: полиция задержала мужчину, терроризирующего отца

В минувшие выходные сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали в микрорайоне Плявниеки мужчину, который регулярно терроризирует своего 68-летнего отца.

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Как отмечают в РМП, утром 20 августа на пульт дежурного поступила информация о том, что в одну из квартир в Плявниеки ломится мужчина. На место происшествия был направлен ближайший экипаж РМП.

Прибывшим полицейским заявитель сообщил, что его и жену постоянно терроризирует сын, который пытается взломать двери, кидает по окнам камнями и т. д. Информацию о хулигане подтвердил и представитель фирмы, обслуживающей дом, рассказавший, что мужчина поджигает мусорники, взламывает почтовые ящики, а также портит машину отца и дверь в квартиру родителей.

Также полиция выяснила, что дебошир находится под пробационным надзором и ему запрещено приближаться к отцу. Поскольку к моменту приезда полиции сын ушел, стражи порядка попросили отца снова звонить им, когда тот вернется. Спустя два часа 36-летний мужчина вернулся и во дворе напал на отца.

Еще до приезда полиции нападавшего удалось нейтрализовать и удерживать на земле. Задержанного хулигана передали Госполиции. Теперь против него будет начат уголовный процесс.