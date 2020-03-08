Плявниеки: полиция задержала вора, пытавшегося украсть BMW X5

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали подозреваемого в попытке кражи дорого автомобиля. При проверке биографии задержанного стало понятно, что он, скорей всего, "профессионал", и в том случае, если б не вмешалась полиция, еще один автовладелец лишился бы своего личного автотранспорта.

Как отмечает Degpunktā, двух подозрительных типов, которые вертелись возле внедорожника, сотрудники РМП заметили во время патрулирования внутренних дворов микрорайона Плявниеки. Незнакомцы, увидев стражей порядка, попытались скрыться. Один из них сбежал в лесной массив, где его удалось задержать.

Когда полицейские возвращались обратно, они заметили, что у BMW сломан замок, а также открыты четыре окна. На место происшествия вызвали Госполицию, которая выяснила, что задержанный и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. Также во время проверки у задержанного изъяли предметы, предназначенные для взлома авто.

По делу начат уголовный процесс.