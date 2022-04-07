Плявниеки: при падении с 9-го этажа погибла женщина
Foto: LETA

В четверг, после обеда в микрорайоне Плявниеки, на ул. Илукстес, 34 произошла трагедия: при падении из окна погибла женщина. Очевидцами драматических событий стали многочисленные прохожие.

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Как отмечает Degpunktā, несколько очевидцев, находившихся неподалеку от места происшествия, рассказали, что незадолго до трагедии видели женщину, когда она выглядывала из окна и что-то то ли кричала, то ли говорила.

Соседи с девятого этажа сообщили, что не были знакомы с женщиной: она переехала сюда недавно и единственное, чем запомнилась, так это прослушиванием громкой музыки. Правда, именно сегодня в ее квартире было тихо.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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