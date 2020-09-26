По делам KNAB в этом году арестовано около 7 млн евро и 13 объектов недвижимости
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В этом году по шести расследуемым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовным делам арестовано около 7 млн евро и 13 объектов недвижимости, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

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В целом арестованы денежные средства на сумму 6 932 892 евро и 39 334 доллара США (34 352 евро).

Обстоятельства дел, по которым арестованы денежные средства и недвижимость, KNAB не называет.

Как сообщалось, в этом году KNAB начало 30 уголовных процессов, а прокуратуре для начала уголовного преследования передано 11 дел.

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