По делу нелегального хостела задержаны еще два человека, двое из ранее задержанных взяты под стражу
Foto: LETA

В рамках уголовного процесса о пожаре в нелегальном рижском хостеле на ул. Меркеля, 8, задержаны еще два человека, а к двоим из троих ранее задержанных лиц в качестве меры пресечения применен арест.

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Известно, что арест не применен к официальному владельцу незаконным образом использовавшихся квартир, юристу Андрею Гайлису, который был задержан в среду.

Полиция по этому делу задержала еще двух человек. К одному из них применена не связанная с лишением свободы мера пресечения, а срок задержания второго закончится в субботу, 1 мая, и того, как далее поступят следователи, полиция не уточнила.

Госполиция также сообщила, что в процессе опознания погибших выяснилось, что трое из них были гражданами Латвии. Работа по опознанию остальных пяти погибших также продолжается.

Как сообщалось, в среду, 28 апреля, рано утром в незаконном хостеле на ул. Меркеля произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, а еще шесть в среднетяжелом состоянии были доставлены в больницу.

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LETA

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LETA
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