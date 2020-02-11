По делу о лифтах Rīgas namu pārvaldnieks взят под арест предприниматель Заранс

Предприниматель Кристап Заранс, один из последних трех задержанных по делу о возможных нарушениях закона в рамках закупки муниципальной компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) на услуги технического обслуживания лифтов, взят под арест, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Заранса и еще двух лиц Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции задержало на прошлой неделе. Однако под арест был взят только Заранс. К двум другим задержанным были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения.

Находящаяся в распоряжении агентства LETA и Латвийского телевидения неофициальная информация свидетельствует, что двумя другими задержанными являлись член временного правления RNP Ардис Павилсонс и бывший председатель правления компании Айвар Гонтарев.

Сам Гонтарев в прошлую пятницу сообщил агентству LETA, что задержан не был, однако у него "был разговор" с представителями правоохранительных органов. Он заявил, что заинтересован в сотрудничестве с ними, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

"Если кто-то за моей спиной заключал нечестные соглашения, я об этом не был информирован", — заявил Гонтарев, который в то время, когда была завершена закупка на услуги технического обслуживания лифтов, занимал должность председателя правления RNP.

Согласно информации Firmas.lv, Заранс несколько лет назад был членом правления в занимающихся хозяйственным обслуживанием домов компаниях CS Apkope и Jūrmalas namsaimnieks. Кроме того, в 2017 году он в течение нескольких месяцев занимал должность члена совета АО Hausmaster. Кроме того, он занимал должность члена правления в компаниях CS Renovacija, AD Lifti и LOI.

Как сообщалось, ранее по этому делу уже были задержаны пять работников RNP, к которым позже были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения.

На позапрошлой неделе по этому уголовному делу полиция задержала еще двух человек. Один из них — владелец ООО Liftu alianse Игорь Бабкин, который был помещен под арест. Ко второму была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Бабкин подозревается в мошенничестве в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств.

В рамках дела 30 января прошли обыски в главном офисе RNP в Риге на ул. Чака, 42.

Как ранее сообщил начальник УБЭП Петерис Бауска, в прошлом году УБЭП начало уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP.

Преступные действия совершались в течение долгих лет, их масштаб измеряется миллионами евро. По словам Бауски, УБЭП в расследовании сотрудничает и с иностранными партнерами.

Также сообщалось, что в прошлом году предприятия AО Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в УБЭП с просьбой дать оценку конкурсу RNP на услуги обслуживания лифтов. Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.

По данным Firmas.lv, компания Liftu alianse принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году оборот предприятия увеличился на 20%, достигнув 1, 320 млн евро, а прибыль выросла на 92% — до 1, 215 млн евро.