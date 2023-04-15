По делу о нелегальной иммиграции граждан Ирака допросили человека, связанного с Нацобъединением

В конце марта Рижский городской суд Латгальского предместья признал гражданина Ирака Карзана Джамала Давуда Давуда виновным по обвинению в незаконном перемещении лиц через государственную границу. По этому делу должен был дать показания Томс Бумбулис, связанный с Национальным объединенением, сообщило агентство LETA.
По словам самого Бумбулиса, он по незнанию помогал нелегальным мигрантам, поэтому должен был дать показания по делу.
Как выяснило агентство LETA в суде, по делу предъявлено обвинение гражданину Ирака Давуду, который обвиняется по 2-й части 285-й статьи 285 Уголовного закона в незаконном перемещении нескольких лиц через территорию и границу государства. Сам подсудимый не смог присутствовать на судебном заседании, поскольку в прошлом году его депортировали из Латвии.
Рижский городской суд признал Давуда виновным и приговорил его к четырем месяцам лишения свободы с депортацией из Латвии и запретом на въезд в страну сроком на пять лет.
Бумбулиса, который помог обвиняемому и его друзьям добраться до латвийско-литовской границы, допросили как единственного свидетеля по делу. Бумбулис заявил на судебном заседании, что он опубликовал объявление о продаже своего автомобиля, на которое по ходу рассмотрения дела ссылался обвиняемый Давуд. В ходе переговоров Давуд попросил свидетеля отвезти его и еще трех человек в литовский город Паневежис за 350 евро.
Бумбулис согласился на такую сделку, заявив на судебном заседании, что понятия не имел о том, что Давуд и трое его спутников являются нелегальными мигрантами, поэтому не просил их предъявить паспорта или какие-либо другие документы, удостоверяющие личность. Сам Бумбулис также не взял с собой в поездку документы, удостоверяющие личность.
На литовской границе Бумбули вместе с нелегальными мигрантами остановили пограничники соседней страны. Бумбулис был оштрафован на 4500 евро в Литве за перемещение нелегальных мигрантов через границу. В Латвии были возбуждены уголовные дела в отношении Давуда и еще трех граждан Ирака за незаконное пересечение границы.
По имеющейся в открытом доступе информации, Бумбулис родился в 1991 году и проживает в Юрмале. В это городе он баллотировался на муниципальных выборах 2021 года по списку Национального объединения, но не был избран.