По делу о трех утопленных щенках двое людей привлечены к уголовной ответственности

В Курземе женщина и мужчина будут привлечены к уголовной ответственности за то, что утопили трех щенков, сообщила агентству LETA представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева.

В июне прошлого года полиция получила информацию из лиепайского приюта животных "Сердце льва" (Lauvas sirds) о том, что около магазина на улице Спидолас был обнаружен мешок с тремя трупами собак.

Должностные лица Лиепайского участка криминальной полиции Курземского регионального управления Госполиции начали криминальный процесс по факту жестокого обращения с животными и выявили возможных виновников преступления — женщину и мужчину.

В ходе предварительного следствия было установлено, что сучка подозреваемой родила щенков. Женщина решила избавиться от трех щенков, утопив их, и пригласила для этого знакомого мужчину. Экспертиза установила, что щенки не ели в течение длительного времени, однако причиной их смерти все же стало утопление, отметили в полиции.

Полиция выяснила, что преступление было совершено в туалете: щенков утопили в унитазе, а тела животных положили в мешок и оставили возле магазина на улице Спидолас. Мешок обнаружила дворник, которая и проинформировала ответственные службы о находке.

Подозреваемые в совершении преступления женщина и мужчина ранее не были судимы.

Наказание за жестокое обращение с животными предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы, либо денежный штраф с последующим надзором службы пробации или без него. Меру пресечения для мужчины и женщины из Лиепаи определит суд.