По делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек

В четверг, 11 августа, Рижский городской суд арестовал еще одного мужчину, которого полиция задержала в рамках дела об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, в целом эта мера пресечения применена к четырем фигурантам дела.

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Подозреваемый может обжаловать решение суда первой инстанции в Рижском окружном суде в течение семи дней.

В целом заседание суда длилось примерно полтора часа. Адвокат мужчины Арис Бочс заявил, что решение будет обжаловано. Других комментариев он не предоставил.

Foto: LETA

Полиция ранее сообщала, что получена четкая картина обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. Продолжая уголовно-процессуальные действия по делу об убийстве Бункуса, 9 августа в Риге полиция задержала еще одного человека.

В то же время, полиция по-прежнему призывает тех лиц, которые не предоставили всю известную информацию, а также тех, кто может дать показания, добровольно сотрудничать с полицией, вместо того, чтобы ждать пока криминальная полиция постучит в дверь. Госполиция гарантирует анонимность.

Ранее сообщалось, что по данному делу под стражей находятся бизнесмены Михаил Ульман, Александр Бабенко и еще один мужчина. В конце мая суд по предложению полиции в качестве меры безопасности поместил троицу под стражу.

Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обращался в полицию в связи с получением угроз убийства, но дело было закрыто.