По делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек
Foto: LETA

В четверг, 11 августа, Рижский городской суд арестовал еще одного мужчину, которого полиция задержала в рамках дела об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, в целом эта мера пресечения применена к четырем фигурантам дела.

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Подозреваемый может обжаловать решение суда первой инстанции в Рижском окружном суде в течение семи дней.

В целом заседание суда длилось примерно полтора часа. Адвокат мужчины Арис Бочс заявил, что решение будет обжаловано. Других комментариев он не предоставил.

По делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек
Foto: LETA

Полиция ранее сообщала, что получена четкая картина обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. Продолжая уголовно-процессуальные действия по делу об убийстве Бункуса, 9 августа в Риге полиция задержала еще одного человека.

В то же время, полиция по-прежнему призывает тех лиц, которые не предоставили всю известную информацию, а также тех, кто может дать показания, добровольно сотрудничать с полицией, вместо того, чтобы ждать пока криминальная полиция постучит в дверь. Госполиция гарантирует анонимность.

Ранее сообщалось, что по данному делу под стражей находятся бизнесмены Михаил Ульман, Александр Бабенко и еще один мужчина. В конце мая суд по предложению полиции в качестве меры безопасности поместил троицу под стражу.

Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обращался в полицию в связи с получением угроз убийства, но дело было закрыто.

По делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек
Foto: DELFI
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