По делу об убийстве Бункуса под стражу взят предприниматель Ульман

В четверг суд Видземского предместья Риги применил меру пресечения в виде заключения под стражу к предпринимателю Михаилу Ульману, подозреваемому по делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса.

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Ульман сможет обжаловать решение в Рижском окружном суде.

В среду этот же суд также выдал санкцию на арест другого подозреваемого по делу — предпринимателя Александра Бабенко.

Его адвокат Хелена Пурвиня заявила, что решение будет обжаловано, также она намерена добиваться освобождения своего подзащитного под залог.

Адвокат не стала комментировать, каковы были аргументы полиции в пользу ареста, а также что именно инкриминируется ее клиенту.

Во вторник Госполиция заявила, что удалось выяснить цепочку практически всех причастных к преступлению — от заказчика до организатора и исполнителя. 24 мая были задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Ульман и Бабенко являются деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса уже упоминали имя Ульмана в контексте убийства Мартиньша Бункуса, а в 2016 году сам Мартиньш Бункус обратился в полицию с заявлением об угрозе расправы, но дело было прекращено. В 2016 году у Ульмана возник спор с Бункусом по делу о неплатежеспособности компании "Rego Trade".

Весной 2008 года компания Rego Trade, занимающаяся оптовой торговлей продуктами питания, была объявлена неплатежеспособной. Вступив в должность, администратор Бункус обнаружил, что бывшие члены правления компании — Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне — перед объявлением о неплатежеспособности присвоили активы Rego Trade, поэтому администратор подал на них в суд о взыскании средств. В 2012 году с Ульмана было взыскано 265 626 латов (377 952 евро) в пользу компании.

Неплатежеспособность Rego Trade была единственным активным процессом неплатежеспособности, в котором Бункус, убитый в Риге в 2018 году, был администратором.

Ульман подал в суд на семью Бункус, требуя отзыва оскорбительных высказываний и взыскания компенсации, но проиграл в суде. В мае 2021 года Верховный суд отказал в возбуждении кассационного производства по иску Ульмана, и это была уже третья инстанция, принявшая решение не возбуждать производство по этому делу. Рижский окружной суд пришел к выводу, что у семьи Бункус были основания высказывать мнение о том, что Ульман активно использовал различные методы для принуждения или побуждения Бункуса к отказу от требований, предъявленных от имени Rego trade.

В начале 2022 года брат убитого администратора Кристап Бункус выступил с публичным заявлением, в котором высказал подозрения в связях Ульмана с бывшим высокопоставленным работником полиции Андреем Созиновым. В 2016 году Мартиньш Бункус предупреждал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника управления криминальной полиции Созинова. Бункус сообщил правоохранительным органам о связях Созинова с бывшим владельцем Latvijas Pasts banka (сейчас "LPB Bank"), известным деятелем 1990-х Ульманом.

По данным Firmas.lv, с 2015 по 2017 год Ульман являлся совладельцем Mego. В настоящее время 60% акций Mego принадлежат ООО Gruodis, единственным владельцем которого является Бабенко.

Единственным владельцем АО LPB Bank является ООО Mono. В свою очередь Mono принадлежит Ульману (49,4%), гражданину США Александру Плоткину (32,7%) и Кайему Биомину (17,9%).

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года в районе Лесного кладбища в Риге.