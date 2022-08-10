По делу об убийстве Бункуса задержан еще один человек
Foto: LETA

По делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек, сообщили в Государственной полиции.

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Полиция ранее заявила, что получена четкая картина обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. Продолжая уголовно-процессуальные действия по делу об убийстве Бункуса, во вторник полиция задержала в Риге еще одного человека.

Учитывая, что расследование еще продолжается, в полиции дальнейших комментариев не дают.

По данному делу под арестом находятся бизнесмены Михаил Ульман, Александр Бабенко и еще один мужчина.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского лесного кладбища.

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