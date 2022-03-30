По дороге из Беларуси в Латвию пропали две женщины
Foto: LETA

Две женщины из Латвии Алла Соколенко (56 лет) и Диана Бахмуту (56 лет) 28 марта не приехали в Латвию из поездки в Беларусь. В последний раз женщин видели 27 марта в Гомеле (Беларусь), где они должны были сесть на поезд, сообщает организация Bezvests.lv.

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Приметы А. Соколенко: рост 186 см, телосложение спортивное, темные волосы средней длины, кудрявые.

Одежда: возможно черные спортивные штаны, белый жилет, черная куртка с капюшоном. При себе был чемодан и спортивная сумка.

Приметы Д. Бахмуту: рост 182 см, телосложение спортивное, волосы короткие темно-каштановые.

Одежда: возможно желтая куртка, синие джинсы. При себе был чемодан с символом "B".

Всех, кто видел или знает местонахождение обеих женщин, просят сообщить в полицию Латвии по тел. номерам 67086678, 110 или в Bezvests.lv 22084084.

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