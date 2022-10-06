По дороге из больницы пропал 70-летний пенсионер

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Валерия Пашвикина, который 5 октября вышел из медицинского учреждения на ул. Дунтес в период с 16.00 до 21.00 и пропал.
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Его приметы: рост 184 см, волосы короткие, седые.
Был одет: черная куртка с белыми полосками на рукавах, черные спортивные брюки, темно-синяя рубашка, на ногах — серые тапки.
Мужчина перемещается с трудом, хромает, на правой руке — лангетка.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110.
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