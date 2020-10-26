По дороге из Риги пропал 16-летний подросток: у школьника проблемы со здоровьем
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Кристофера Калниньша (2004 г.р.), который 25 октября сообщил близким, что направляется междугородним автобусом из Риги в Раискуми.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным полиции, подросток может находиться в окрестностях Вецаки или Калнгале. У него могут наблюдаться проблемы со здоровьем.

Приметы: рост около 170 см, волосы темные, глаза голубые.

Был одет: синие джинсы, красная куртка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67090900, 67085942 или 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt в Латвии празднует трехлетие!