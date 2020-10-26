По дороге из Риги пропал 16-летний подросток: у школьника проблемы со здоровьем

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Кристофера Калниньша (2004 г.р.), который 25 октября сообщил близким, что направляется междугородним автобусом из Риги в Раискуми.

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По данным полиции, подросток может находиться в окрестностях Вецаки или Калнгале. У него могут наблюдаться проблемы со здоровьем.

Приметы: рост около 170 см, волосы темные, глаза голубые.

Был одет: синие джинсы, красная куртка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67090900, 67085942 или 110.