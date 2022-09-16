По факту избиения девочки в Елгаве не будет возбужден уголовный процесс

В прошлое воскресенье в Елгава девочка-подросток избила младшую 12-летнюю девочку. Травмы головы и челюсти, которые получила девочка, признаны легкими телесными повреждениями. Такое заключение уже выдал Госполиции судебно-медицинский эксперт, сообщает портал lsm.lv. Это означает, что нет оснований переквалифицировать административный процесс в уголовный.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Дело будет рассматривать административная комиссия самоуправления, которая может применить принудительные меры воспитательного характера.

Однако в этом деле замешаны не только нападавшая и потерпевшая, но и несколько подростков, которые наблюдали за избиением, не посчитав нужным вмешаться или попросить о помощи, а записывали происходящее на видео.

"Полиция установила личности этих молодых людей, они приходят к инспекторам по делам несовершеннолетних, дают показания в качестве свидетелей, а также их опрашивают, с ними работает социальная служба", — рассказала Даце Калниня, представитель Управления Земгальского региона Государственной полиции.

Происшествие обеспокоило и должностных лиц Елгавской думы, которые указали, что у самоуправления есть и ресурсы, и механизмы для реагирования на инцидент, и это уже происходит.

Нападение на ученицу Елгавской кравевой школы решено обсудить на школьном уровне. В том числе обсудить с детьми, как действовать в ситуациях, когда чувствуешь угрозу.

Планируется обсудить с детьми и что следует делать, если там свидетелем насилия.

"Возникает вопрос, с какой целью человек это снимал (..). Очень возможно, что молодой человек боится протестовать в своей молодежной группе, но снимает с мыслью, что я смогу это где-то показать потом и будут какие-то улики. Тогда все может быть даже хорошо, но если съемка велась лишь потому, что это весело… Это действительно ужасно и шокирует, и нам нужно поговорить об этом, что является первым шагом в таких случаях, ", — сказала Вивита Эйклоне, исполняющая обязанности руководителя Управления образования Елгавского края.