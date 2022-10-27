По факту незаконного спила охраняемого дуба в Марупе начат уголовный процесс

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту незаконного спила охраняемого дуба в Марупе, сообщили в полиции.

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Уголовный процесс начат за незаконную вырубку деревьев в чужом лесу или на чужой земле. Полиция оценивает обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, в среду, 26 октября Марупская полиция самоуправления получила информацию о том, что на улице Кантору 115 и 117 в Марупе был спилен охраняемый дуб.

Данный охраняемый дуб на улице Кантору и раньше попадал в поле зрения стражей порядка: в обществе шли дискуссии о том, что рядом проходит строительство рядных домов Dižozolu nami. В начале этого года местные жители обратились в самоуправление, Управление по охране природы и другие ответственные учреждения, чтобы спасти дуб.

Согласно информации на домашней странице прокуратуры, 14 февраля Генеральная прокуратура получила заявление от Управления по защите природы о порче природного памятника - охраняемого дуба на улице Кантора 115 и 117. Была начата проверка, в ходе которой было установлено, что Марупская краевая стройуправа действовала незаконно, выдавав разрешение на строительство рядных домов на территории, где находится охраняемый дуб. 8 марта прокурор направил в стройправу иск с требованием отменить действие выданного разрешения на строительство.