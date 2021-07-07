По факту обнаружения наркотиков в почтовой посылке VID начал уголовный процесс

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс за контрабанду наркотических средств в почтовой посылке из Германии, сообщили в VID.

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В июне в ходе углубленной проверки, сотрудники VID обнаружили в одной из почтовых посылок 871,5 граммов гашиша. Начат уголовный процесс по статье контрабанда наркотических веществ в крупных объемах.

В ходе расследования были задержаны два человека. В ходе обыска у них дома были найдены и изъяты наркотические вещества - возможно, гашиш, цифровые весы, пакетики с остатками, возможно, гашиша, а также мобильные телефоны.

Оба лица признаны подозреваемыми и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.