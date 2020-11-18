По Иманте бродил неадекватный мужчина, разглядевший "зомби"

По информации Degpunktā, в конце прошлой недели к сотрудникам Рижской муниципальной полиции, патрулирующим микрорайон Иманта, подошел мужчина, поведение которого показалось стражам порядка неадекватным.

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Полицейские отметили, что незнакомец словно находился в другой реальности и заявил, что "из земли выбираются зомби". Выслушав мужчину, работники РМП решили вызвать неотложку. Однако в тот момент, когда приехала скорая, он решил сбежать. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, поэтому пришлось применить спецсредства.

В тот момент, когда ему надели наручники, он продолжал вести себя неадекватно, угрожая жизни медиков, а также себе. В сопровождении полиции мужчину доставили в клинику на ул. Твайка.

В том случае, если неадекватное поведение мужчины было связано с душевным расстройством, этот инцидент останется без последствий. Однако, если будет установлено, что такое поведение обусловлено одурманивающими средствами, хулигану придется отвечать перед законом.