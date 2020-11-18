По Иманте бродил неадекватный мужчина, разглядевший "зомби"
Foto: DELFI

По информации Degpunktā, в конце прошлой недели к сотрудникам Рижской муниципальной полиции, патрулирующим микрорайон Иманта, подошел мужчина, поведение которого показалось стражам порядка неадекватным.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полицейские отметили, что незнакомец словно находился в другой реальности и заявил, что "из земли выбираются зомби". Выслушав мужчину, работники РМП решили вызвать неотложку. Однако в тот момент, когда приехала скорая, он решил сбежать. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, поэтому пришлось применить спецсредства.

В тот момент, когда ему надели наручники, он продолжал вести себя неадекватно, угрожая жизни медиков, а также себе. В сопровождении полиции мужчину доставили в клинику на ул. Твайка.

В том случае, если неадекватное поведение мужчины было связано с душевным расстройством, этот инцидент останется без последствий. Однако, если будет установлено, что такое поведение обусловлено одурманивающими средствами, хулигану придется отвечать перед законом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

23

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений