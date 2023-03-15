По миллиону в месяц: тысячи клиентов латвийских банков по-прежнему отдают деньги мошенникам

За первые два месяца 2023 года клиенты четырех крупнейших латвийских банков (Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank) перевели мошенникам средства на сумму более 1,92 млн евро. Такие данные публикует Ассоциация финансовой отрасли.

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1184 попытки мошенничества были доведены до конца и средства были потеряны. Во всех случаях клиент сам подтверждал перевод денег. Еще 1754 случая на общую сумму 1,502 млн евро удалось предотвратить.

Мошенники пытаются выманить средства самыми разными способами, отмечает ассоциация. Центр по предотвращению инцидентов, связанных с информационными технологиями (CERT.LV) выделяет несколько распространенных сценариев:

Фальшивые е-мейлы из банков. Например, в феврале шла массовая рассылка от имени Citadele. В некоторых случаях к письмам были приложены инфицированные вредоносным программным обеспечением файлы.

Например, в феврале шла массовая рассылка от имени Citadele. В некоторых случаях к письмам были приложены инфицированные вредоносным программным обеспечением файлы. Письма с угрозами заблокировать почту на Inbox.lv. Мошенники утверждают, что если получатель не заплатит за использование почтового ящика, то он потеряет доступ к своей почте. Это не так, CERT.LV рекомендует удалять такие письма.

Мошенники утверждают, что если получатель не заплатит за использование почтового ящика, то он потеряет доступ к своей почте. Это не так, CERT.LV рекомендует удалять такие письма. Письма от имени Госполиции или Интерпола. Мошенники угрожают получателям обвинениями, например, в потреблении детской порнографии, и пытаются выманить личные данные.

Мошенники угрожают получателям обвинениями, например, в потреблении детской порнографии, и пытаются выманить личные данные. Попытки продать возможность заработать через инвестиции. Мошенники предлагают получить доход, который намного выше нормы на финансовом рынке. По данным Госполиции, крупные суммы теряются именно при этом виде мошенничества.

Мошенники предлагают получить доход, который намного выше нормы на финансовом рынке. По данным Госполиции, крупные суммы теряются именно при этом виде мошенничества. Телефонное мошенничество. Классический звонок от имени сотрудников или службы безопасности банка. В некоторых случаях преступники имитируют номера госструктур — например, звонят от имени оперативных служб с номеров 112 или 110. На самом деле они, скорее всего, находятся за границей. Рекомендуется начать разговор на латышском языке — как правило, мошенники им не владеют, но говорят по-русски.

Классический звонок от имени сотрудников или службы безопасности банка. В некоторых случаях преступники имитируют номера госструктур — например, звонят от имени оперативных служб с номеров 112 или 110. На самом деле они, скорее всего, находятся за границей. Рекомендуется начать разговор на латышском языке — как правило, мошенники им не владеют, но говорят по-русски. Фальшивые лотереи. В одном из случаев человек на "Фейсбуке" увидел "колесо фортуны", кликнул на него и "выиграл" 1000 евро в лотерее, которую якобы проводит Swedbank. Вскоре он получил звонок от "сотрудника банка", который заявил, что зафиксирована попытка мошенничества. Жертва в ходе беседы назвала свои личные данные и код Smart-ID, и на его счет была перечислена 1000 евро, которая сразу ушла на счет в другом банке. По данным Госполиции, эта сумма оказалась "быстрым кредитом", который мошенники "повесили" на жертву.

В одном из случаев человек на "Фейсбуке" увидел "колесо фортуны", кликнул на него и "выиграл" 1000 евро в лотерее, которую якобы проводит Swedbank. Вскоре он получил звонок от "сотрудника банка", который заявил, что зафиксирована попытка мошенничества. Жертва в ходе беседы назвала свои личные данные и код Smart-ID, и на его счет была перечислена 1000 евро, которая сразу ушла на счет в другом банке. По данным Госполиции, эта сумма оказалась "быстрым кредитом", который мошенники "повесили" на жертву. Фальшивые объявления о продаже товара. В большинстве случаев жертвы покупают товар, который в итоге так и не получают. По той же схеме работают фальшивые сообщения о доставке посылок.

В прошлом году клиентов четырех крупнейших банков мошенники обманули на сумму 12,037 млн евро, что на 8,8% больше, чем в 2021 году.