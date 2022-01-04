По наводке "продавца антиквариата" ограблен дом под Огре: полиция ищет свидетелей
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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 2 января в Рембате (Огрский край) произошло нападение на частный дом, в ходе которого владелец лишился старинных вещей и бытовой техники.

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Как отмечают в полиции, днем 2 января в один из частных домов в Рембате наведался незнакомец, который предложил хозяину купить у него различные старые вещи. Получив отказ, мужчина ушел, однако около полуночи в дом вломились трое незнакомцев, похитившие антикварные вещи, картины, телевизор и многое другое.

Если вы стали свидетелем этого преступления и заметили подозрительных лиц в ночь на 3 января в Рембате, просьбы обращаться в полицию по телефонам: 25496829 или 110.

Изначально расследование вели сотрудники Огрского участка полиции, однако затем материалы дела передали 1-му отделу 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона.

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