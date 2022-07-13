По подозрению в изнасиловании девочки-подростка задержан ее приемный отец

Государственная полиция по подозрению в изнасиловании подростка и сексуальном насилии задержала приемного отца пострадавшей девочки.

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Полиция обратилась в сиротский суд, узнав, что во время консультации у психолога, некая девочка сообщила, что ее прежний приемный отец преступления сексуального характера.

21 июля полицейские Рижского региона задержали упомянутого мужчину. Днем позже суд применил меру пресечения — содержание под стражей.

В ходе расследования выяснилось, что преступления в отношении девочки-подростка совершались в период с осени 2018 года по сентябрь 2020 года, пока она жила в некой приемной семье.

В 2018 году девочке было только 11 лет. В распоряжении полиция есть информация о том, что эпизодов преступной деятельности было не менее семи.

За упомянутые преступные деянию закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Пострадавшая девочка уже давно не живет в приемной семье, в которой против нее совершались преступные действия.

Государственная полиция призывает жителей проявлять внимательность и незамедлительно сообщать в полицию в случаях, когда есть подозрения, что в отношении ребенка совершается уголовное преступление, в том числе преступление сексуального характера.

Обычно в таких случаях пострадавшие не хотят говорить о произошедшем и требуются бдительность и активные действия со стороны взрослых. Если есть информация или подозрения о том, что были совершены подобные преступные деяния, стражи порядка призывают обращаться в ближайший участок Государственной полиции или присылась заявление электронно, заверив электронной подписью, на адрес pasts@vp.gov.lv.