По подозрению в изнасиловании полиция разыскивает мужчину

Мужчина, чей фоторобот составила полиция, подозревается в действиях сексуального характера против воли женщины. Преступление было совершено 7 июля около 23.20 в Павиолосте, Юрмала.

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Приметы мужчины: возраст 17-22 года, рост - 180 см, худой, загорелый, выделяются очень узкие губы, кривой передний зуб, светло-коричневые волосы. Был одет в красные шорты до колена. Возможно на теле имеются следы сопротивления, например, царапины на груди, также могут быть следы от укусов на руках.

Если вы знаете этого человека или знаете, где он может находиться, просьба звонить в полицию по номеру 110.