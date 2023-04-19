По подозрению в изнасиловании ребенка задержан католический священник

В апреле был задержан настоятель римско-католической церкви святого Альберта. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка, сообщает Госполиция.

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Полиция просит отозваться любого, в том числе членов общины, у кого есть подозрения, что его ребенок мог пострадать от действий этого человека. С полицией можно связаться по номеру 67829204 или 110.

Поскольку расследование продолжается, более развернутых комментариев полиция не дает.

Согласно данным на сайте общины Святого Альберта, в церкви служат три священника, относящиеся к Ордену меньших братьев капуцинов: отец Витолдс, отец Язепс и настоятель Кришьянис Дамбергс.

Это не первый раз, когда священникам в Латвии инкриминируются преступления сексуального характера. 12 мая суд продолжит рассматривать дело священника из Аглоны Павла Зейли, который, согласно обвинению, совершал преступления в 2017-2018 годах.

Весной прошлого года Латвийское радио сообщало, что в Талсинском крае по подозрению в преступлении сексуального характера был задержан бывший священник из общины баптистов, который несколько лет назад возглавлял центр социальной службы.