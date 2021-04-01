По подозрению в контрабанде в крупных размерах задержаны таможенник, пограничник и полицейский

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) при содействии своих коллег из Бюро внутренней безопасности Госполиции, а также прокуратуры, Управления налогово-таможенной полиции и Государственной службы погранохраны задержали организованную группу, подозреваемую в контрабанде в крупных размерах. На пункте таможенного контроля "Индра". В группу входили сотрудники VID, Госполиции и пограничник, а также частное лицо, которое, по мнению следствия, может быть организатором.

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Генеральный директор Службы госдохлдов Иева Яунземе подчеркивает, что эти задержания — ответ всем тем, кто считает, что, заплатив определенную сумму, можно использовать латвийское государство для реализации своих преступных целей.

"Два года назад, когда я начинала работать VID, я стремилась к тому, чтобы название этого учреждения ассоциировалось только с искоренением преступности, а не с покрывательством. И эта задача была целенаправленно внедрялось. Служба госдоходов — не место для людей с преступными планами ", — заявила Яунземе, комментируя задержания.

После задержания все должностные лица были отстранены от исполнения рабочих обязанностей. Трое из пятерых подозреваемых оставлены под арестом. В интересах следствия дополнительная информация по этому делу пока не предоставляется.