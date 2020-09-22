По подозрению в поджоге мужчины задержаны двое

В пятницу, 18 сентября Государственная полиция получила информацию о том, что в Дурбе в доме был обнаружен мужчина с ожогами, пострадавший был доставлен в больницу, где проходит лечение.

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Лиепайский участок Курземского регионального управления Государственной полиции возбудил уголовный процесс. В ходе расследования было установлено, что между несколькими лицами в ходе совместного распития алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого на потерпевшего был вылит, возможно, алкоголь и его подожгли. По подозрению в совершении преступления полиция задержала двоих - мужчину и женщину. Расследование продолжается.

За умышленное нанесение средних телесных повреждений закон предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.