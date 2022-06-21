По подозрению в покушении на убийство задержан мужчина
Foto: F64

В четверг вечером, 16 июня Государственная полиция получила от прохожих информацию о том, что в Риге на перекрестке улиц Маскавас и Прушу мужчина получил ножевое ранение. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, полиция начала поиски виновного.

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Через несколько часов подозреваемого, мужчину 1973 г.р., обнаружили в одном из ломбардов на улице Маскавас. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения - в организме мужчины было выявлено более трех промилле.

Выяснилось, что пострадавший и нападавший знакомы и между ними вспыхнул конфликт по личным мотивам. И скорее всего, алкоголь лишь усугубил ситуацию.

Расследование продолжается, уголовный процесс возбужден по статье - покушение на убийство. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В субботу, 18 июня суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения — арест. Пострадавший до сих пор находится в больнице.

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