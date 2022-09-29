По подозрению в распространении детской порнографии арестован мужчина

По подозрению в хранении и распространении материалов порнографического характера задержан мужчина 1978 г.р., сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

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14 сентября Елгавский участок полиции начал уголовный процесс по части второй и четвертой статьи 166-й - оборот порнографических материалов, содержащих детскую порнографию, и за использование лиц, не достигших 16 лет в изготовлении порнографических материалов.

На следующий день после задержания суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения — арест. 44-летний мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот порнографических материалов, а также за сутенерство. Расследование продолжается.

Полиция призывает родителей обращать внимание на действия детей в гаджетах и незамедлительно сообщать о подозрительных лицах, которые могут быть связаны с изготовлением порнографических материалов, в том числе с участием детей.