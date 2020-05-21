По подозрению в распространении наркотиков задержана организованная группа

В конце апреля сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и преступлениями в экономической сфере Государственной полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали в Вентспилсе трех мужчин.

В ходе обыска в домах и автомобиле, были найдены и изъяты 550 граммов высушенной марихуаны и 6 саженцев, а также оборудование для выращивания марихуаны. Также было изъят кокаин.

Ранее задержанные не попадали в поле зрения правоохранительных органов, в отношении них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По факту начат уголовный процесс, расследование продолжается.

Информацию о лицах, которые приобрели, торгуют или хранят контрабандные сигареты, психотропные и наркотические вещества и алкоголь, полиция получает в ходе оперативных действий. Однако нередко информацию сообщают жители. Это можно сделать, позвонив по номеру 110 или на номер 67075444, а также на домашней странице www.vp.gov.lv.