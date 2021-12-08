По подозрению в регулярном получении взяток задержан работник таможни

По подозрению во взяточничестве и сотрудничестве с сигаретными контрабандистами Управление внутренней безопасности Службы госдоходов задержало работника таможни.

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Сотрудника таможни подозревают в раскрытии секретных данных, не являющихся гостайной, взяточничестве, легализации средств, нажитых преступным путем, подделке документов и в их использовании. Должностное лицо не занимает высшие посты и VID уже прекратил рабочие отношения с этим человеком.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый систематически делился секретной информацией, которая предназначалась для внутреннего использования и была доступна ему для выполнения служебных обязанностей. Кроме того, человек систематически принимал взятки, связанные с оборотом акцизных товаров на латвийско-беларусской границе. Полученные таким образом средства, подозреваемый легализовал, купив недвижимость и подделав документы, чтобы скрыть происхождение денег. Речь идет о тысячах евро.

В этом году в целом за различные нарушения Управление начало 20 уголовных процессов, еще пять дел перенято из других учреждений. Для начала уголовного преследования в прокуратуру переданы 14 уголовных процессов. Задержаны или признаны подозреваемыми 44 лица, часть из которых являются должностными лицами разных структурных подразделений VID.