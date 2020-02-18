По подозрению в серии квартирных краж в Риге задержаны двое мужчин

По подозрению в совершении серии краж из квартир и подвалов в Риге и окрестностях задержаны двое мужчин, сообщили в Государственной полиции.

Преступления были совершены на Тейке и в Кенгарагсе, а также в Саласпилсе и его окрестностях в период с 12 декабря 2019 года по 2 февраля этого года. По имеющейся информации, мужчины попадали в квартиры, "перекусывая" кусачками балконные решетки и отжимая балконную дверь.

В ходе обыска по месту жительств подозреваемых были найдены и изъяты краденые вещи.

Задержанные мужчины 1974 г.р. и 1980 г.р. ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков.

Один из задержанных арестован, в отношении второго избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.