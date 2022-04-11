По подозрению в шпионаже VDD задержала гражданина Беларуси

Служба госбезопасности Латвии (VDD) при поддержке военной контрразведки задержали гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в шпионаже в интересах белорусских спецслужб.

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По данным VDD, подозреваемый добывал информацию об объектах Национальных вооруженных сил Латвии, а также об объектах критической инфраструктуры. Всю информацию белорусский гражданин фиксировал на фото и видео.

В рамках начатого расследования проведены процессуальные действия на объектах, связанных с подозреваемым. В ходе обысков изъята техника и носители информации. В интересах следствия более подробной информации об этом деле пока не предоставляется.