По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина
Foto: Valsts policiija

Управление Криминальной полиции Рижского регионального управления Госполици по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает Айгара Боже (1959 г.р.). В последний раз мужчину видели сегодня в 15.10 в районе Агенскалнса, недалеко от больницы им. Паула Страдиня.

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Приметы: рост 180 см, худой, волосы седые. Был одет: брюки цвета хаки, темно синяя кофта, спортивная обувь.

В полиции просят внимательно изучить фотографию разыскиваемого мужчины. Если вы его видели или вам известно его местонахождение, просьба обращаться в полицию по номерам: 110 или 26653689.

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