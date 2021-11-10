По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Талси" Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает Томаса Бергманиса (1997 г.р.), который уклоняется от исполнения назначенного наказания в виде трех лет лишения свободы, а также объявлен в розыск в рамках уголовного процесса о мошенничестве.

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Молодой человек — житель Талси, однако, по имеющейся в полиции информации, на данный момент находится в Лиепае. В то же время не исключено, что он может передвигаться по всей территории Латвии.

Приметы: рост 170 см, худой, темные волосы, обычно носит темную спортивную одежду, на ногах - кеды, на голове - капюшон.

Если вы видели данного человека или вам известно его местонахождение, просьба обращаться в полицию по номерам: 26176152 или 110. Анонимность гарантируется.

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