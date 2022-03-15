По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается мужчина

По подозрению в совершении тяжкого преступления Рижский земгальский участок Государственной полиции разыскивает изображенного на фотографии мужчину.

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Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, просьба звонить в полицию по номерам: 25391777, 67085984 или 110.

В полиции напоминают, что лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.