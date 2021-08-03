По подозрению в торговле контрабандными сигаретами задержан пограничник

Сотрудники Бюро внутренней безопасности по подозрению в хранении и реализации 72 000 сигарет задержали пограничника, сообщили в бюро.

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Своими действиями подозреваемый нанес государству ущерб в размере нескольких тысяч евро. В ходе процессуальных действий у мужчины нашли не только сигареты, но также несколько тысяч евро наличными.

Принимая решение о мере пресечения, суд избрал арест, который затем был заменен на залог. Одновременно в отношении подозреваемого действуют и другие меры, в том числе запрет выполнять служебные обязанности в Государственной пограничной службе.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.