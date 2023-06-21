По подозрению в убийстве 7-летней Юстине из Роговки задержаны и арестованы отец и мачеха девочки

В среду, 21 июня, Резекненский суд принял решение об аресте отца и мачехи семилетней Юстине, подозреваемых вы убийстве девочки. Это агентству LETA подтвердила Государственная полиция.

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Как пояснили в Судебной администрации, арест как мера пресечения применен, чтобы устранить возможность подозреваемым мешать уголовному процессу, строя препятствия на пути к выяснению истины.

И отец, и мачеха погибшего ребенка задержаны по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против несовершеннолетнего лица, которое в силу возраста не могло себя защитить.

Как сообщалось, семилетняя Юстине Рейникова ушла из дома в Роговке вечером 5 мая, и с тех пор ее не видели. У девочки были проблемы со здоровьем, она не разговаривала.

Сначала основная версия исчезновения ребенка заключалась в том, что девочка сама вышла со двора и ушла в неизвестном направлении. Отец Юстине Владимир Рейников в самом начале поисков излагал журналистам такую версию произошедшего: дочь вышла во двор поиграть, мужчина увидел, как она идет к песочнице, и вернулся домой. Через час отец якобы увидел, что ребенка во дворе нет.

В поисках Юстине Рейниковой участвовали полицейские, добровольцы, был задействован вертолет.

Через полтора месяца, 20 июня, тело девочки было найдено похороненным в подвале заброшенного дома, посреди леса в нескольких десятках километров от ее места проживания.

В ночь на 20 июня по подозрению в совершении предполагаемого преступления были задержаны два человека. По месту жительства были арестованы отец и мачеха девочки, сообщило во вторник, 20 июня, Латвийское телевидение.