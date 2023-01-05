По подозрению в убийстве старика задержаны двое мужчин
Foto: Reuters/Scanpix

15 декабря прошлого года в волости Карклю, Валкский край в доме было обнаружено тело мужчины (1943 г.р.) с признаками насильственной смерти, сообщили в Государственной полиции.

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Вызов на место происшествия поступил в 11 часов утра. В доме стражи порядка обнаружили убитого мужчину с огнестрельными ранениями.

Был начат уголовный процесс по статье убийство. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы сроком от пяти до 20 лет.

По подозрению в совершении убийства 2 января были задержаны двое мужчин - 1986 г.р. и 1995 г.р. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения - арест.

Расследование продолжается.

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