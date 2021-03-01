По подозрению в убийстве задержан 78-летний пенсионер

Сотрудники Валмиерского участка полиции задержали двух человек, подозреваемых в убийстве мужчины 1948 г.р.

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Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), в январе 2021 года было получено сообщение о том, что без вести пропал житель Руйенского края. Проанализировав информацию, следствие пришло к выводу, что мужчина мог стать жертвой преступления.

По подозрению в убийстве полиция задержала женщину 1958 г.р. и мужчину 1943 г.р. Оба оставлены под арестом. Следствие продолжается.