По подозрению в убийстве задержана женщина

В понедельник, 29 июня Валмиерский участок Видземского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что в волости Наукшени в квартире обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления была задержана женщина.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, между мужчиной и женщиной произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего подруга нанесла обидчику тяжелые телесные повреждения. У пострадавшего зафиксированы колотые раны. От полеченных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По подозрению в совершении преступления задержана женщина 1970 г.р. В отношении нее избрана мера пресечения — арест.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 125-й Уголовного закона. Расследование продолжается, выясняются мотивы подозреваемой.