По подозрению в употреблении наркотиков из школ увезли шесть подростков

По подозрению в употреблении наркотиков в октябре из школ в Курземе на экспертизу были доставлены шесть подростков, сообщили в Государственной полиции.

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Сотрудники Талсинского и Салдусского участков полиции в сотрудничестве с кинологами и служебной собакой по кличке Дарвин, а также с кинологами VID и их служебной собакой провели проверки в образовательных учреждениях с целью проверить, не проходит ли незаконное хранение, торговля и употребление наркотиков.

Служебные собаки указали на шестерых подростков, которые, возможно, находились в наркотическом опьянении. В Талсинской стороне собаки указали на двоих молодых людей, а в Салдусской - на четверых. Всем от 15 до 18 лет. Подростки были доставлены на экспертизу.

В полиции обещают проводить подобные проверки и впредь.