По подозрению в возможной поддержке российской агрессии в Латвию не впускают и граждан Украины

Служба государственной безопасности (СГБ) предотвратила попытки въезда нескольких граждан Украины в Латвию на основании подозрения о возможной поддержке этими лицами агрессии России против Украины, сообщили в службе.

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СГБ постоянно получает актуальную информацию, связанную с агрессивной войной России на Украине, для своевременного выявления рисков национальной безопасности Латвии. На основании этой информации служба предпринимает действия по предотвращению проникновения в Латвию сторонников российской агрессии.

С 24 февраля этого года 148 иностранцам, из которых 91 гражданин России, было отказано во въезде в Латвию на пограничных переходах в связи с угрозой национальной безопасности Латвии.

Собранная на прошлой неделе Министерством внутренних дел и представленная в Сейме информация свидетельствует, что на сегодня за помощью в местные самоуправления обратились 34 964 украинских беженца, большинство из которых женщины и несовершеннолетние. В настоящее время с помощью органов местного самоуправления фактически размещено 11 535 беженцев. Разрешение на временное проживание получили 37 262 человека. Трудовые правовые отношения в Латвии установили 7 246 человек.