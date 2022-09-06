По подозрению в жестоком убийстве в Пурвциемсе задержаны шестеро

По подозрению в совершении особо жесткого убийства в микрорайоне Пурвциемс Государственная полиция задержала компанию из шести человек.

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27 августа прохожий гулял в Пурвциемсе с собакой и на окраине заметил лежащего на земле мужчину с телесными повреждениями и ожогами. О страшной находке очевидец сообщил оперативным службам.

На пострадавшем не было одежды, документов при себе также не имелось. Стражи порядка выяснили, что пострадавший 1998 г.р. С тяжелыми травмами и ожогами он был доставлен в больницу, однако медики оказались бессильны - 1 сентября пациент скончался.

По подозрению в совершении преступления 28 августа полиция задержала шесть лиц: молодых людей - 1995 г.р., 196 г.р. и 2002 г.р., а также женщин 2006 г.р. и 2008 г.р. Двое из этой компании были задержаны в Даугавпилсе, где пытались скрыться от полиции.

В ходе расследования было установлено, что в день совершения преступления подозреваемые были вместе с погибшим. Убийство было совершено во время конфликта по личным мотивам. Пострадавшего сильно избили, обокрали и подожгли. По данным полиции, в момент совершения преступления подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчин 1996 г.р. и 2002 г.р. суд избрал меру пресечения — арест, в отношении остальных - полицейский надзор. Начат уголовный процесс — убийство при отягчающих обстоятельствах. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до 20 лет.