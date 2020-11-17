Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) в сотрудничестве с Управлением налоговой и таможенной полиции на прошлой неделе задержали по подозрению в коррупционных действиях крупное должностное лицо VID, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов. Агентству LETA удалось выяснить, что задержанный - бывший глава отдела расследования таможенных дел Управления налоговой и таможенной полиции Андрис Аболс. Он был задержан в пятницу, 13 ноября.

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Была предотвращена попытка совершить коррупционные действия, связанные с оборотом на таможне товаров, облагаемых акцизным налогом.

После задержания подозреваемого лица с ним были прекращены рабочие отношения.

"Одна из ценностей VID, помимо профессионализма — это честность. Коллега, равнодушный к репутации VID, который не понимает, что времена, когда нечестных работников прикрывали, прошли, и теперь коллеги и коммерсанты без колебаний готовы сообщить Управлению внутренней безопасности о таких случаях — он сильно просчитался", — подчеркивает генеральный директор VID Иева Яунземе.

Начат уголовный процесс. В интересах следствия детали дела пока не разглашаются.

В мае этого года сообщалось, что чиновник VID Марис Кнокс, которого принудительно перевели в Финансово-таможенную полицию, пожаловался журналистам на то, что глава VID якобы сделала это из мести.

Дело в том, что ранее глава VID Яунземе отказывалась начать дисциплинарное дело в отношении начальника отдела таможенных расследований Андриса Аболса, о чем ее просил Кнокс. После перевода Аболс стал начальником Кнокса.

Министр финансов Янис Рейрс также создал комиссию по служебному расследованию, чтобы оценить поступки Яунземе, которая несколько раз отказывалась возбуждать дисциплинарные дела в отношении некоторых высокопоставленных сотрудников — после того, как соответствующие следственные комиссии VID советовали это сделать.