По подозрению во взяточничестве задержан высокопоставленный чиновник VID

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) в сотрудничестве с Управлением налоговой и таможенной полиции на прошлой неделе задержали по подозрению в коррупционных действиях крупное должностное лицо VID, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов.

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Была предотвращена попытка совершить коррупционные действия, связанные с оборотом на таможне товаров, облагаемых акцизным налогом.

После задержания подозреваемого лица с ним были прекращены рабочие отношения.

"Одна из ценностей VID, помимо профессионализма — это честность. Коллега, равнодушный к репутации VID, который не понимает, что времена, когда нечестных работников прикрывали, прошли, и теперь коллеги и коммерсанты без колебаний готовы сообщить Управлению внутренней безопасности о таких случаях — он сильно просчитался", — подчеркивает генеральный директор VID Иева Яунземе.

Начат уголовный процесс. В интересах следствия детали дела пока не разглашаются.