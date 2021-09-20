По пути на кладбище без вести пропал 79-летний мужчина

Видземское региональное управление полиции (Лимбажский участок) разыскивает Яниса Мауритиса (1942 г.р.), который 28 августа вышел из своего дома в Лимбажи (ул. Сармес, 12), сел на велосипед и направился на кладбище, что на ул. Юрас. С тех пор пенсионера никто не видел, он также не выходит на связь.

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Его приметы: рост 160 — 170 см, худощавый, волосы короткие, на верхней губой слева — шрам. Левый глаз уже правого.

Был одет: темная куртка без капюшона, темные спортивные штаны, на ногах — черные туфли.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 110 или 64001536.