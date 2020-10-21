По WhatsApp рассылают новости о преступниках, раздающих бесплатные маски с неизвестным веществом
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В распоряжении Госполиции нет информации о том, что в Латвии объявились злоумышленники, которые якобы ходят по домам, предлагают бесплатные маски с неизвестным веществом, "отключают" легковерных жильцов, а затем обкрадывают квартиры.

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По данным агентства LETA, в приложении WhatsApp распространяют аудиофайл, где женщина рассказывает, что по квартирам ходят мошенники и предлагают бесплатные защитные маски. Женщина утверждает, что маски пропитаны веществом неизвестного происхождения, с помощью которого человек "отключается", после чего воры выносят из дома все ценные предметы и деньги.

В пресс-центре Госполиции заявили, что правоохранительные органы не получали сигналы о подобных преступлениях, однако полиция продолжает внимательно следить за происходящими в обществе процессами.

Если в вашем распоряжении имеется информация о подобных преступлениях, полиция просит незамедлительно сообщать по телефону 110.

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LETA

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LETA
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