Побег из изолятора Covid-19, угон машины, полицейская погоня и ДТП: виновник признан невменяемым

Земгальский окружной суд освободил от уголовной ответственности мужчину, который совершил дерзкий побег из изолятора для больных Covid-19, угнал автомобиль, а затем в результате полицейской погони совершил аварию.

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Как сообщает LA, было установлено, что на момент совершения преступлений мужчина был невменяем. По этой причине суд обязал его пройти принудительное лечение.

Как уже сообщалось ранее, 23 января 2021 года бездомный выбил стекло в приюте на ул. Маскавас, 208 в Риге, где в то время содержались лица, заразившиеся Covid-19, угнал автомобиль Audi Q7 и на высокой скорости поехал в сторону Саласпилса. Вдогону за беглецом сначала бросились сотрудники Рижской муниципальной полиции.

По пути Интс повредил несколько машин, однако не остановился и продолжил движение. В Огре к преследованию беглеца присоединились сотрудники Госполиции, для перехвата один пост был выставлен в Кегумсе, однако туда он не доехал: в Циемупе он выехал на встречную полосу, столкнулся с Subaru, затем с BMW, а потом, полностью утратив контроль над машиной, на полной скорости врезался в ехавший впереди Audi 80. Обе машины после этого съехали в поле и лишь тогда остановились.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики, как оказалось, помощь потребовалась четырем пострадавшим: двоим помощь оказали на месте, а еще двоих госпитализировали. Больше всего пострадали отец и его дочка-подросток, ехавшие в Audi 80, в который врезался угонщик.

Во время суда стало ясно, что 57-летний подсудимый не может нести уголовную ответственность, поскольку давно страдает расстройством психики. Поэтому все три судебных заседания проходили в закрытом режиме, а в качестве меры наказания приговорили обвиняемого к принудительному лечению.