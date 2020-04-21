Побег из "карантинного дома": полиция нашла и вернула сбежавших женщин
Foto: LTV7

Из многоквартирного дома в Улброке, который полностью закрыт на карантин, сбежали две женщины. Однако беглянок, которые, по неофициальной версии, решили развлечься в Сауриеши, нашли и вернули обратно. Об этом сообщает Degpunktā.

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Дом на ул. Института в Улброке живет в условиях строго карантина уже две недели. Как уже сообщалось ранее, двое жильцов этого дома заболели коронавирусом и активно общались с соседями, поэтому всех жильцов признали контактировавшими лицами и предписали оставаться дома. В вынужденном заточении оказались около 50 человек, которые не могут ходить ни на работу, ни на улицу.

Не всем жильцам нравится такая ситуация, поэтому две женщины решили самовольно покинуть карантин и отправиться по своим делам. В полиции пояснили, что обеих нашли и вернули обратно домой. Глава Полиции порядка Саласпилсского участка полиции Эния Калниня отметила, что в отношении нарушительниц начаты административные процессы.

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