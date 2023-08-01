Побег из-под конвоя: Ринкевич ожидает от МВД и Госполиции тщательной проверки случившегося

Президент Эдгар Ринкевич ожидает, что Министерство внутренних дел (МВД) и руководство Государственной полиции проведут тщательную проверку, почему стал возможен побег задержанного из-под полицейского конвоя.

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Как заявил сегодня журналистам Ринкевич, на предстоящем заседании Совета по национальной безопасности 17 августа будет в более широком контексте оцениваться политика наказаний. Тогда же должна быть предоставлена информация о выводах по конкретному делу.

По словам президента, необходимо, чтобы МВД и Госполиция выяснили, как произошел побег задержанного и были ли меры по его задержанию соразмерными.

"Пока не проведено внутреннее расследование и нет ясности, я воздержусь от преждевременных суждений. В отдельных случаях у меня есть вопросы к Государственной полиции", — сказал Ринкевич.

По словам президента, в разговоре с министром внутренних дел он заявил, что ожидает от Госполиции более жестких действий в ответ на преступления на почве ненависти или инциденты, подобные произошедшему на юрмальском пляже, когда агрессивно настроенные отдыхающие вступили в конфликт со спасателями и муниципальными полицейскими.

Как сообщалось ранее, 27 июля Цесманис сбежал из транспортного средства Госполиции в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа 90. На следующий день его задержали в окрестностях улицы Бруниниеку. Во время побега он был босой, а на руках у него были наручники.