Почетный консул Латвии в Украине задержан на границе с тремя чемоданами сигарет

Почетный консул Латвии в Украине Юрий Игнатко был задержан на границе с Венгрией по подозрению в контрабанде сигарет. В автомобиле, на котором Игнатко пересекал границу, было обнаружено 6550 пачек сигарет, сообщают украинские СМИ.

Согласно информации Пограничной службы Украины, автомобиль Тoyota Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами пересекал границу страны на пограничном пункте "Тиса". В машине находились три человека. Водитель предъявил удостоверение почетного консула и, прикрываясь иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра. Своими действиями представитель консульского учреждения почти на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска.

Чтобы осуществить пограничный контроль, пограничникам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Выяснилось, что в машине находилось 6550 пачек (три чемодана) сигарет. В действиях мужчины украинские правоохранительные органы усматривают признаки двух уголовных преступлений — подделки документов и незаконной перевозки с целью сбыта подакцизных товаров. Также мужчина обвиняется в административном правонарушении — злостном неповиновении пограничникам.

Foto: Publiciātes foto

Инцидент произошел в среду вечером. Украинское издание "Ужгород" отмечает, что задержанный оказался почетным консулом Латвии в Ужгороде и Закарпатской области Юрием Игнатко, 1990 года рождения. Министерство иностранных дел Латвии подтвердило порталу Delfi эту информацию. В четверг утром Игнатко уже был отозван с поста.

Вчера вечером на пункте пропуска Тиса в Закарпатской обл. погранцы вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть Toyota с дипномерами, водитель которой назвался почетным консулом Латвии и отказался выйти. Выяснилось, что внедорожник набит контрабандными сигаретами. pic.twitter.com/KEkri6m9pq — Роман Рябчук (@RRoman2019) February 20, 2020



Пресс-секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис заявил Delfi, что министерство неприятно удивлено этим происшествием. Посольство Латвии сотрудничает с правоохранительными органами Украины. "Мы говорим о бывшем почетном консуле — он отозван", — уточнил Бекерис.

В различных регионах Украины у Латвии (с учетом Игнатко) пять почетных консулов. Они не являются дипломатами. Кандидатуры почетных консулов выдвигает украинская сторона, Латвия их тщательно оценивает и утверждает.